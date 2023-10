Napoli-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Scelta obbligata in difesa per Garcia, costretto a puntare ancora su Ostigard e Natan per sopperire alle assenze di Rrahmani e Juan Jesus. Sulla fascia sinistra Mario Rui, preferito a Olivera, a destra ci sarà capitan Di Lorenzo. Confermato il tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Ancelotti, che torna al Maradona da avversario, si affida a Rudiger e Nacho al centro della difesa con Carvajal e Camavinga sulle corsie laterali. C’è Modric con Tchouameni e Valverde. In avanti ci sarà Bellingham dietro a Rodrygo e Vinicius. In panchina Mendy, Kroos, Joselu e Brahim Diaz.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.