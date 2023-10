Napoli-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Super sfida nel gruppo D: il Napoli ospita il Real Madrid al Maradona, questa sera alle 21. Vittoria per entrambe nelle gara d’esordio: i campioni d’Italia hanno sconfitta per 1-2 il Braga in trasferta, grazie al gol di Di Lorenzo e all’autorete di Niakatè; i Blancos, invece, hanno superato l’Union Berlin nei minuti finali con rete di Bellingham. L’ultimo precedente in terra campana, risalente al marzo 2017, ha visto gli spagnoli imporsi per 1-3 e superare il turno. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. All. Ancelotti.