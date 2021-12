Napoli, rinnovo Insigne, parla l’agente: “Da febbraio tutto cambierà”

Non ci sono stati passi in avanti nel rinnovo

Gennaio sarà un mese decisivo

Lorenzo Insigne non è mai stato così vicino a lasciare il Napoli. Neppure ai tempi delle maggiori incomprensioni tra il talento di Frattamaggiore e la tifoseria si era andati così seriamente vicini come ora all’addio. Questa volta di mezzo c’è un rinnovo di contratto che non vuole arrivare: l’accordo che lega Insigne al Napoli, infatti, scade a fine di quest’anno e, per il momento, non ci sono grandi passi avanti per un eventuale rinnovo.

Il suo agente ha parlato oggi al Corriere dello Sport e i toni non sono stati rassicuranti: “Non riteniamo congrua la proposta, De Laurentiis dice quel che crede ma bisognerebbe chiedergli quale è stata la sua offerta e perché il giocatore l’ha rifiutata”, aggiungendo poi che il mese decisivo sarà quello di gennaio perché da febbraio cambierà tutto con l’attaccante azzurro che potrà accordarsi a parametro zero con altre squadre.