Napoli, si ferma Osimhen | Il report sull’allenamento in vista del Cagliari

Brutte notizie in casa Napoli. Victor Osimhen dopo essere stato assente per via della Coppa d’Africa, molto probabilmente dovrà restare fermo anche per la gara contro il Cagliari prevista per domenica a causa di un lieve attacco influenzale.

Napoli, ecco il report sull’allenamento odierno

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra e campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri”.