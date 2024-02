Napoli, quanto è mancato Victor Osimhen? I sogni del Napoli sulle spalle del 9

L'attaccante nigeriano del Napoli è tornato col botto. Gol al Barcellona in Champions in una serata complessa e la voglia di prendersi il Napoli e trasportarlo in alto in classifica. Calzona si affida a lui per la rincorsa.

La domanda sorge spontanea dopo la partita di ieri sera contro il Barcellona, una partita durissima per il Napoli tenuto a galla dal suo numero 9: quanto è mancato quest’anno Victor Osimhen? Tra infortuni e Coppa d’Africa, l’attaccante nigeriano ha giocato 19 partite in tutte le competizioni sulle 34 totali disputate dal Napoli fin qui in stagione, trovando la rete in nove occasioni. Un numero basso, un impatto troppo leggero sulla stagione del Napoli, anche per questo piena di difficoltà e di confusione. Ma ora Osimhen è tornato e vuole prendersi il Napoli sulle spalle, per provare l’impresa in campionato insieme al neo-tecnico Calzona e passare il turno in Champions.

“Osimhen, un rientro da star. Victor non sbaglia e fa sognare Napoli” così scrive oggi il Corriere dello Sport. Nella sfida col Barcellona non si è di certo vista la migliore versione dell’attaccante nigeriano, ma è bastata per portare a casa un pareggio in vista della sfida di ritorno. Dopo una partita passata tra le maglie fitte della difesa blaugrana, con Araujo sempre incollato per marcarlo sia nel duello palla a terra che nel duello aereo, a Osimhen è bastato un pallone giocabile dentro l’area per fare ciò che sa fare meglio: segnare.

Un gol che dà fiducia: Calzona si gode il rientro di Osimhen e sogna l’impresa a Montjuic

Non si possono avere dubbi sul contributo che Osimhen potrà dare a questo Napoli. L’attaccante ha dimostrato di esser sempre pericoloso, sempre con la testa dentro la partita anche quando questa è sporca, difficile e sofferta. Situazione che nel finale di stagione di certo si ripresenterà ad un Napoli che fa fatica a ritrovare la propria identità e ad esaltarsi all’interno del campo, ma a cui basta una scintilla per accendersi, per recuperare l’entusiasmo e la voglia di giocare a pallone della stagione passata.

Calzona dovrà essere abile a ricreare all’interno della squadra questo tipo di approccio mentale alle partite, il Napoli deve tornare a divertire e a divertirsi se vuole provare la rimonta in campionato e la scalata Champions. Questa squadra ha dimostrato di non poter fare a meno dei singoli nei momenti di difficoltà estrema e ora, oltre ad un Kvara sempre più leader che si è caricato la squadra sulle spalle dall’inizio del nuovo anno, Calzona avrà a disposizione la grinta, la cattiveria e la forza fisica, tecnica ed emotiva, del suo bomber: Victor Osimhen.