La sfida tra Napoli e Torino si svolge allo Stadio Diego Armando Maradona, con inizio alle 20:45 del 08 marzo 2024, in un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre. Il Napoli arriva a questo incontro galvanizzato dalla recente vittoria interna, ottenuta in extremis contro la Juventus per 2-1, un risultato che ha infuso ulteriore fiducia e slancio alla squadra. Inoltre, i partenopei hanno in vista un impegno fondamentale martedì successivo, il ritorno di Champions League contro il Barcellona, che rende ancora più importante raccogliere un risultato positivo per mantenere alto il morale. Attualmente, il Napoli si trova al 7° posto con 43 punti, mentre il Torino, 10° con 37 punti, cerca di avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee.