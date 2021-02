Napoli, arrivano buone notizie

A Napoli finalmente arriva una buona notizia. I due giocatori risultati contagiati da Covid-19 sono guariti. Rino Gattuso potrà contare su i due importanti difensori per i prossimi impegni: Ghoulam e Koulibaly.

Il Tweet della società

La buona notizia arriva direttamente dal profilo ufficiale Twitter della società azzurra. Il cinguettio recita: “Ghoulam e Koulibaly sono guariti”. I giocatori del Napoli erano risultati positivi lo scorso 5 febbraio. Adesso che sono guariti dovranno svolgere tutte le analisi di routine e presto si riaggregheranno al resto del gruppo. Un po’ di vento a favore dopo i tanti infortuni e le assenze per Covid-19 che hanno penalizzato la squadra di De Laurentiis, soprattutto in questo mese di febbraio dove gli impegni erano ben 8. Per la gara di ieri, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, Gattuso ha dovuto ricorrere ad alcuni giocatori della Primavera. Intanto, oltre alle buone notizie relative a Ghoulam e Koulibaly, ieri si è infortunato un altro giocatore, Matteo Politano. L’ex centrocampista di Inter e Sassuolo ha riportato una contusione al costato e risulta essere il decimo infortunato in casa Napoli. Il giocatore verrà valutato e se in condizioni verrà convocato per la delicata sfida di campionato contro l’Atalanta prevista per domenica 21 febbraio 2021 alle ore 18 al Gewiss Stadium.