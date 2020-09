Nations League: Mancini suona la carica. Zaniolo e Kean probabili titolari

Domani sera alle 20,45 i ragazzi di Roberto Mancini scenderanno in campo ad Amsterdam, contro l’Olanda, per la seconda giornata della Nations League 2021. Rispetto alla partita di Firenze il c.t. azzurro sarà costretto a schierare tutt’altra formazione in modo da non affaticare i giocatori all’inizio di una stagione anomala causa corona virus. Partiranno dall’inizio Donnarumma, Chiellini, Jorginho e Ciro Immobile. A centrocampo salvo imprevisti dovremmo rivedere Nicolo’ Barella che ha ben fatto contro la Bosnia, mentre l’altro interista Stefano Sensi riposerà. Dubbi a destra, Spinazzola e D’Ambrosio i probabili canditati per coprire la fascia. Le sorprese in attacco non mancheranno, i giovani Nicolo’ Zaniolo e Moise Kean potrebbero aver convinto Mancini a schierarli titolari. Proprio dei due ragazzi il c.t. ha dichiarato: sono molto cresciuti ed hanno ancora tempo e spazio per migliorare, stupiranno sia i club di appartenenza che noi. I tulipani ora ci ammirano e questo fa solo che piacere. All’Amsterdam Arena andiamo solo per un risultato, la vittoria.

ph: Fornelli/Keypress