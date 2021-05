Nazionale italiana, al via i vaccini

In seguito al vasto focolaio che ha coinvolto gli azzurri e lo staff, è iniziata la vaccinazione dei calciatori dell’Italia. In vista dei numerosi impegni nei prossimi mesi, l’iniziativa ha preso inizio presso l’ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma. I prossimi Europei, in programma l’11 giugno, sono stata l’occasione che hanno spinto alla decisione definitiva.

Nazionale, le parole di Ciro Immobile

Tra i giocatori vaccinati c’è anche Ciro Immobile, il quale si è sottoposto al vaccino quest’oggi. Al termine della vaccinazione ha dichiarato: “A nome di tutti, ai sanitari che ci hanno fatto il vaccino, grazie davvero per l’ospitalità e per l’organizzazione. Siamo rimasti stupiti e siamo felici, siamo orgogliosi per averlo fatto e di essere d’esempio a tutti. Ribadiamo ancora che la vaccinazione è importante, spero che arriverà presto per tutti. Grazie a voi, al Governo e alla FIGC per questa opportunità”.