NBA LANCIA FONDO DA 300 MLN PER SOSTENERE LE BLACK COMMUNITY

La Fondazione lavorerà direttamente con tutte le 30 franchigie, con le organizzazioni benefiche a loro legate e con la Nbpa per sostenere le organizzazioni nazionali e i loro affiliati locali, nonché le organizzazioni locali per facilitare una programmazione sostenibile e creare un cambiamento nei mercati dei team. “Date le risorse e l’incredibile risonanza della Nba, abbiamo il potere di ideare, implementare e sostenere politiche sostanziali che riflettano i principi fondamentali di uguaglianza e giustizia che abbracciamo”, ha detto il direttore esecutivo dell’Nbpa Michele Roberts. “Questa Fondazione ci fornirà un quadro di riferimento per continuare ad essere impegnati e responsabili a favore di questi principi”. “Ci stiamo impegnando a utilizzare le risorse collettive delle 30 squadre, dei giocatori e della Nba per fornire significative opportunità economiche alle Black Community americane”, ha dichiarato il commissioner Adam Silver. “Crediamo che attraverso programmi mirati negli Stati dove operano le nostre squadre e a livello nazionale, insieme a misure chiare e specifiche che ne valutino l’efficienza, possiamo far crescere e supportare gli obiettivi che condividiamo per creare una sostanziale mobilità economica all’interno della Black Community”.