NBA, Houston sbanca Boston, Lakers ko: tutti i risultati del 1 marzo

NBA, Houston sbanca Boston, Lakers ko

NBA Risultati 1 marzo | Otto le partite disputate nella notte NBA, con un solo italiano in campo. E’ Marco Belinelli che con i suoi San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic si impone per 114-113. Gara decisa da un canestro sulla sirena di Forbes. Per la guardia azzurra appena 5′ sul parquet e 2 punti sul tabellino. Il big match della notte ha visto la vittoria degli Houston Rockets sul campo dei Boston Celtics 111-110 dopo un overtime. Decisivo un Russell Westbrook da 41 punti. Cadono anche i Los Angeles Lakers, capolista nella Wester Conference , sul campo dei Memphis Grizzlies per 88-105. Padroni di casa trascinati dai 27 punti e 14 assist del rookie Ja Morant. Tornando alla East Conference, vittoria sofferta dei Miami Heat contro i Brooklyn Nets per 116-113-116 con ben 7 giocatori in doppia cifra. Sorridono gli Indiana Pacers, che trascinati dai 30 punti di TJ Warren vincono 113-104 contro i Cleveland Cavaliers. I New York Knicks vincono 115-125 tra le mura amiche contro i Chicago Bulls. Gli Atlanta Hawks travolgono a sorpresa 129-117 i Portland Trail Blazers con un Trae Young da 25 punti e 15 assist. In attesa dell’imminente rientro di Steph Curry, infine, i Golden State Warriors superano in trasferta i Phoenix Suns per 115-99 con 25 punti dalla panchina di Eric Paschall.

NBA, tutti i risultati del 1 marzo

I risultati delle partite valide per la regular seno NBA disputate nella notte italiana: