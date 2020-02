Nba, Gallinari trascina OKC. Bene i Lakers: i risultati del 28 febbraio

Gallinari trascina OKC, Bene i Lakers

NBA risultati 28 febbraio | Gli Oklahoma City Thunder firmano la quinta vittoria consecutiva contro Sacramento battuto 112-108 grazie anche alla buona prova di Danilo Gallinari. Il cestista azzurro è risultato il miglior marcatore con 24 punti (con sei rimbalzi). Ottime le prestazioni di Shai Gilgeous-Alexander (20 punti) e Chris Paul (17). Ai Kings non sono stati sufficienti i 21 punti di Harrison Barnes. Tutto facile per i Los Angeles Lakers che firmano la loro settima vittoria consecutiva piegando 116-86 i Golden State. Privi di LeBron James i gialloviola sono stati trascinati da Anthony Davis che ha chiuso con 23 punti, 18 quelli di Kyle Kuzma. Vittoria anche degli Indiana Pacers che superano Portland per 106-100 (doppia doppia di Sabonis autore di 20 punti e 11 rimbalzi) mentre i Philadelphia 76ers senza Ben Simmons e Joel Embiid hanno travolto i New York Knicks 115-106 con l’ottima prova di Shake Milton autore di 19 punti.

Nba: i risultati del 28 febbraio

Queti i risultati delle partite Nba disputate nella notte italiana:

Philadelphia-New York 115-106;

Indiana-Portland 106-100;

Oklahoma City-Sacramento 112-108;

Los Angeles Lakers-Golden State 116-86.