Intervenuto durante 90′, Sebino Nela, ex calciatore della Roma, ha elogiato quanto di buono fatto da Allegri. “Se è vero che alla Juventus non si aspettavano di essere così in alto in classifica, ma è anche vero che anche Napoli e Milan non si aspettavano una partenza del genere. L’obiettivo della squadra di Allegri era quello di arrivare quarti e forse stanno facendo qualcosa di più”.

Nela: “L’obiettivo è il quarto posto ma..”

Poi su Bremer: “Quanta sicurezza dà Bremer? E’ tornato il giocatore dell’ultima stagione al Toro. Adesso praticamente sbaglia pochissimo o quasi mai, adesso è un leader, possiamo dirlo, preziosissimo in tutte e due le fasi, è molto bravo quando viene a saltare a favore. Il gol di ieri è molto bello. Ma la cosa che più interessava alla Juventus era quella di avere una certezza come difensore e lui è certamente un difensore molto importante”. Queste le parole riprese da Tuttojuve.com.