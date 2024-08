Nella lista del Pisa di Inzaghi ci sono Cicaldau e Morutan

Il Pisa prepara l’esordio in campionato contro lo Spezia, Inzaghi oggi è atteso in conferenza stampa, e probabilmente l’undici che scenderà in campo sabato sera non sarà molto dissimile da quello visto a Frosinone.

Il Pisa deve completare la rosa, servono un centrocampista ed un esterno, le trattative aperte sono quelle con Zanimacchia della Cremonese e Abilgaard centrocampista del Como.

Ma a sorpresa dalla Romania rimbalzano due presunte trattative, il centrocampista Alexandru Cicaldau e Olimpu Morutan. I turchi per il primo chiedono una cifra compresa tra i 3 ed i 4 milioni di euro, ma c’è da superare la concorrenza del Westerlo.

Per quanto riguarda Morutan, per lui potrebbe esserci un clamoroso ritorno, anche se il fantasista è reduce da un infortunio che gli ha fatto saltar l’europeo. Il Pisa ha chiesto informazioni al Galatasaray sullo stato di forma del rumeno, ne sapremo di più nelle prossime ore anche se c’è da superare la concorrenza del Petrolul.