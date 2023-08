Newcastle-Aston Villa, le ultimissime sulle formazioni

Prima grande sfida per il Newcastle di Howe che, nella prima di campionato, sfiderà l’Aston Villa di Unai Emery. Il tecnico dei Magpies opta per il 4-3-3, così composto: Pope tra i pali, Lascelles e Botman al centro della difesa, con Targett e Trippier sulle corsie esterne, centrocampo affidato a Guimaraes, Longstaff e Sandro Tonali, all’esordio in Premer League; in attacco, orfano di Saint-Maxime, passato all’Al-Alhi, Howe si affiderà al trio composto da Almiron, Wilson e Isak.

Le probabili formazioni:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Botman, Targett; Tonali, Guimaraes, Longstaff; Almiron, Wilson, Isak. All. Howe

ASTON VILLA (3-4-3): Martinez; Mings, Konsa, Torres; Cash, Tielemans, Douglas Luiz, Digne; Diaby, Watkins, Bailey. All. Emery