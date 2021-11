NFL, dove finirà OBJ?

Odell Beckham Junior rilasciato dai Browns, quale sarà la sua nuova squadra?

Nel pomeriggio di ieri si è concluso ufficialmente il rapporto tra Odell Beckham e i Cleveland Browns, un amore mai sbocciato nell’arco di due stagioni e mezza, complici gli infortuni e un intesa col quarterback Baker Mayfield mai raggiunta. Gli screzi sono iniziati già nella prima stagione in Ohio, quando l’head coach era Freddie Kitchens e l’attacco di Cleveland non girava nel modo sperato, il problema consisteva proprio nelle chiamate di Kitchens, tanti errori e poca fiducia da parte dei suoi giocatori.

L’anno dopo, con l’arrivo di Kevin Stefanski, l’attacco dei Browns ha fatto un grosso salto in avanti, soprattutto nella seconda parte della stagione. L’unico non contento sembrava essere proprio Beckham, che con il brutto infortunio ai legamenti aveva saltato la parte migliore della stagione, e quando era in campo il suo coinvolgimento nel gioco non era sufficiente.

Quest’anno la musica non è cambiata, Cleveland corre tanto e Mayfield lancia poco a OBJ, aumentando la frustrazione del ricevitore ex Giants. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stato un video postato sui social dal padre di Odell, dove venivano mostrate tutte le volte che Mayfield poteva lanciare al numero 13 ma non lo ha fatto oppure lo ha fatto male, sprecando opportunità di guadagnare yard.

Ad onore del vero, bisogna dire che non sempre Baker era nella condizioni di poter lanciare a Odell, ma indubbiamente degli errori da parte del QB ci sono stati. Queste però sono vicissitudini di spogliatoio, da risolvere in sala riunioni quando si guardano i filmati tutti insieme, non materiale da condividere sui social. Il fatto che Beckham Junior non abbia fatto niente per dissociarsi dal comportamento del padre ha scatenato l’ira di coach Stefanski, che inizialmente ha impedito al ricevitore di prendere parte agli allenamenti, e nella giornata di ieri ha deciso di tagliarlo.

Dove finirà OBJ?

Finito il periodo di waiver, dove difficilmente qualcuno cercherà di riscattarlo visto il contratto da 15 milioni annui, Beckham sarà libero di trovare una nuova casa. Un ricevitore del suo talento dovrebbe far gola a tutte le squadre, soprattutto perché è free agent, il nodo però sarà la parte economica, in pochi hanno abbastanza Cap Space per dargli una cifra simile a quella percepita coi Browns, sarà dunque importante accettare un grosso taglio allo stipendio, almeno per questi mesi che rimangono, se vuole andare in una squadra competitiva in ottica playoff.

Le squadre dove avrebbe più senso: Raiders, Saints

I Raiders non hanno un primo ricevitore, la loro arma principale è il tight end Darren Waller, con la recente perdita di Ruggs si è aperto un posto da starter a Las Vegas, considerando che sono primi nella Division con un record di 5-2, dovrebbero fare tutto il possibile per rinforzarsi subito.

I Saints hanno perso il quarterback titolare Jameis Winston per tutta la stagione, inoltre Michael Thomas ha dichiarato che il suo problema alla caviglia non gli permetterà di giocare quest’anno, al giusto prezzo OBJ sarebbe il rinforzo ideale, portando un primo ricevitore a New Orleans in attesa del ritorno di Thomas, per cercare di sfruttare il buon inizio di stagione che li vede primi nella NFC South a 5-2.

Idee intriganti: Packers e 49ers

I tifosi Packers sognano un secondo ricevitore di alto livello da anni ormai, Beckham potrebbe adattarsi molto bene nel sistema di LaFleur, facendo con Adams una coppia da sogno, non sarebbe primo ricevitore ma avrebbe molte opportunità per fare big play, sarebbe l’asso nella manica ideale in vista dei playoff.

Stesso discorso per i 49ers, OBJ voleva andare lì fin dai tempi dei Giants, vedendo il successo che sta avendo Deebo Samuel in quel sistema potremmo aspettarci da Odell un ruolo di primo piano nel team di coach Shanahan, soprattutto grazie alla sua agilità dopo il catch.

Pazze idee: Chiefs e Patriots

L’attacco di Kansas è sembrato a tutti troppo prevedibile dalla partenza di Sammy Watkins, dimostrando come avere un secondo ricevitore di livello sia importante in un sistema basato sul Air Raid come quello dei Chiefs. Beckham darebbe profondità e aumenterebbe le occasioni di lancio per Mahomes, che troppo spesso ha dovuto improvvisare perché nessuno dei suoi ricevitori riusciva a liberarsi, non capita tutti i giorni di trovare un talento così senza squadra.

I Patriots sono migliorati in attacco di settimana in settimana, ma l’impressione è sempre quella che manchi un primo ricevitore. Belichick nella sua carriera ha preso ricevitori esperti e con personalità forti, inoltre Beckham ha sempre provato ammirazione per il coach di New England, una coppia strana a pensarci, ma che potrebbe far bene a entrambi.