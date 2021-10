NFL, week 5 preview

NFL, pronostici della week 5

Giornata che si apre col primo London Game della stagione tra Falcons e Jets, per proseguire poi con interessantissimi scontri con uno sguardo ai playoff, tra cui la rivincita della finale di AFC dello scorso anno tra Bills e Chiefs.

Atlanta Falcons vs New York Jets (15,30)

Falcons senza Ridley e Gage, Ryan non avrà le sue armi principali, dovrà sfruttare al massimo Pitts e il tuttofare Patterson. Jets che hanno trovato la prima vittoria settimana scorsa, puntano dritto alla seconda sfruttando le assenze degli avversari. Pronostico: vittoria Jets con 3-7 punti di scarto

Minnesota Vikings vs Detroit Lions (19)

Due squadre partite male, anche se i Vikings se la sono giocata contro tutti fino all’ultimo, spesso perdendo per errori facilmente correggibili, la qualità non manca e stasera avranno la chance di dimostrarlo. Pronostico: vittoria Vikings di 10-14 punti

Washington Football Team vs New Orleans Saints (19)

Inizio altalenante per entrambe, due squadre con talento ma poco considerate per i playoff, partita molto equilibrata, che facilmente finirà con pochi punti di distanza, possibile che si vada addirittura all’overtime come settimana scorsa per i Saints. Washington ha vinto due volte grazie ai drive nei minuti finali, oggi arriverà il terzo. Pronostico: vittoria Washington con 1-4 punti di scarto

Houston Texans vs New England Patriots (19)

Belichick contro i rookie quarterback è spietato, Mills non può nemmeno rifugiarsi dietro i compagni perché il roster è quello che è, rischia di finire male come settimana scorsa a Buffalo per i Texans. Pronostico: vittoria Patriots con 14 punti o più

Tampa Bay Buccaneers vs Miami Dolphins (19)

I Dolphins ancora senza Tua Tagovailoa dovranno affrontare i Bucs campioni in carica al Raymond James Stadium. L’attacco di Miami non sta ancora girando, la difesa fa quello che può ma soffre gli avversari forti, prepariamoci a sentire i cannoni dei Buccaneers sparare diverse volte. Pronostico: vince Tampa con 14 o più punti

Cincinnati Bengals vs Green Bay Packers (19)

Packers senza Jaire Alexander, un pilastro della secondaria, soffriranno di più contro i lanci, Cincinnati senza Mixon punteranno molto su quel fondamentale, prepariamoci a un duello interessantissimo tra il giovane Burrow e il veterano Rodgers a colpi di yard e touchdown. Pronostico: vittoria Green Bay con 3-7 punti di scarto

Pittsburgh Steelers vs Denver Broncos (19)

Gli Steelers hanno bisogno che Ben Roethlisberger torni a rendere, perché hanno già sprecato troppe occasioni e perso tre partite, in una division che viaggia così bene non puoi permettertelo. La difesa di Denver però non è un cliente facile, Von Miller può approfittare della scarsa mobilità del QB degli Steelers per mettere a referto qualche sack, se la linea d’attacco non dovesse tenere sarà un brutto pomeriggio a Pittsburgh. Pronostico: vittoria Broncos di 4-7 punti

Carolina Panthers vs Philadelphia Eagles (19)

L’attacco degli Eagles, dopo la buona performance contro i Chiefs, dovrà superarsi se vuole avere una chance contro una difesa che è top 3 per yard concesse, la migliore contro i lanci. Darnold si è adattato bene al nuovo playbook, contro la difesa degli Eagles c’è possibilità di fare una grande partita, se anche la difesa continuerà a fare il suo, non serviranno nemmeno tanti punti per vincere. Pronostico: vittoria Panthers di 10 punti

Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans (19)

Tannehill recupera Brown ma non Julio Jones, dovrebbe bastarne uno solo per tornare a fare la differenza sui lanci e non solo con le corse di Henry. Lawrence cerca ancora la prima vittoria in NFL, i Titans non sono l’avversario giusto però, specialmente con tutte le distrazioni causate dalla vita privata, finita sui social, di Urban Meyer. Pronostico: Vittoria Titans di 7 punti

Los Angeles Chargers vs Cleveland Browns (22,05)

Una delle sfide più belle del giorno, Mayfield va a Hollywood a sfidare Herbert, che sta facendo molto bene. La differenza la farà il QB dei Browns, sarà suo compito sfruttare le occasioni create dai compagni per vincere questa partita, altrimenti saranno i Bolts a trionfare. Pronostico: vittoria Chargers di 1-4 punti

Las Vegas Raiders vs Chicago Bears (22,05)

La sconfitta netta contro i Chargers non deve fermare l’entusiasmo dei Raiders, la squadra sta facendo bene e Chicago è un avversario più accessibile, a meno che Justin Fields non decida il contrario, ma non è mai semplice l’approccio con Las Vegas, meglio non giocare d’azzardo. Pronostico: vittoria Raiders di 7-10 punti

Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers (22,25)

Esordio da titolare per Lance, chiamato a un compito difficilissimo: battere i Cardinals in testa alla division, con ancora 0 sconfitte nel record. Murray ha dato spettacolo fino ad adesso e non ha certo intenzione di fermarsi. Partita molto tesa, combattuta ma contenuta nel punteggio. Pronostico: vittoria Cardinals di 3-7 punti

Dallas Cowboys vs New York Giants (22,25)

L’attacco di Dallas sta funzionando benissimo, ma non deve sottovalutare i Giants perché stanno diventando sempre più solidi, se presi sotto gamba si rischiano brutte figure. New York che dovrà presentare un piano simile a quello di settimana scorsa: concept semplici, passaggi veloci e dare la palla a tutti i playmaker che ha in attacco, difesa cerca di reggere e rubare palla almeno una volta, non sono concesse distrazioni, perché se i Cowboys accelerano son difficili da fermare. Pronostico: vittoria Dallas in overtime

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills (2,20)

Partita che non ha bisogno di presentazioni, Chiefs devono registrare la difesa e dimostrare di saper ancora vincere contro squadre forti. I Bills sono ostici ma non hanno ancora raggiunto il loro miglior livello, stasera serviranno tutte le potenzialità a disposizione per vincere, soprattutto sfruttare di più Stefon Diggs. Pronostico: vittoria Bills di 1-4 punti

Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts (lunedì notte, ore 2,20)

Ravens favoriti considerato lo stato di forma e il potenziale della squadra. Carson Wentz, Qb dei Colts, non ha ancora preso totale confidenza con la squadra, l’infortunio alle caviglie non ha aiutato, ma questo sarà un test importante per capire le reali ambizioni di questa squadra, la cui dirigenza non è contenta per i risultati ottenuti. Pronostico: vittoria Ravens di 10 punti