Ngonge salva il Napoli al 90′: al Maradona finisce 1-1

Termina 1-1 la sfida delle 15 del Maradona. Tanta intensità e poche occasioni nel primo tempo tra Napoli e Genoa conclusosi a reti inviolate. Nella ripresa partono forti i liguri, che trovano il vantaggio con un tiro da fuori area del centrocampista danese Morten Frendrup. Il partenopei provano a reagire e trovano la rete del pari allo scadere grazie all’ex Verona, Ngonge.

Non un buon momento per i campioni d’Italia in carica, attualmente noni a 36 punti. Il Genoa sale a 30, in dodicesima posizione.

Napoli-Genoa, risultato e tabellino

Reti: 47′ Frendrup (G), 90′ Ngonge (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Østigård (46′ Natan), Mazzocchi (65′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Traoré (60′ Lindstrøm); Politano (60′ Ngonge), Simeone (75′ Raspadori), Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Mario Rui, Olivera, Dendoncker, Cajuste, Zielinski, Lindstrøm, Ngonge, Raspadori. All. Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (92′ Cittadini), Messias (75′ Malinovskyi), Badelj, Frendrup, Martin; Retegui (75′ Ekuban), Gudmundsson (83′ Oliverira). A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Haps, Vogliacco, Malinovskyi, Spence, Bohinen, Thorsby, Vitinha, Ekuban, Ankeye. All. Gilardino.