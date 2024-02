Napoli, il Psg pensa a Osimhen per il post Mbappé | Le ultime

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la notizia della partenza di Mbappe dal Psg ha rivelato che l’attaccante nigeriano del Napoli è sulla lista del presidente Nasser Al-Khelaifi.

Napoli, il Psg su Osimhen

La clausola di uscita di 130 milioni di euro, che Osimhen e il suo entourage si sono aggiudicati dal Napoli al momento del rinnovo del contratto, a quanto pare sarà pagata in un’unica soluzione come stabilito. Victor è il giocatore più pagato nella storia del Napoli, ma i 10 milioni di dollari che riceve dagli azzurri sarebbero una miseria per le finanze del Psg. L’unica cosa che potrebbe ostacolare l’arrivo di Osimhen a Parigi è la Premier League, che è sempre stata un obiettivo importante per il nigeriano.