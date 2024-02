Napoli-Genoa, Osimhen non convocato da Mazzarri | Le ultime

Victor Osimhen non sarà nemmeno in panchina per la sfida contro il Genoa: continua il mal di pancia

Continua il momento no per il Napoli. Victor Osimhen – svela il sito ufficiale del club partenopeo – è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale (dopo la finale di Coppa d’Africa) e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani. Il calciatore, secondo quanto riportato da TMW non sarà convocato per la sfida delle 15 contro il Genoa.