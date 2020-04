Ciclismo parla Nibali

“Un Giro d’Italia a ottobre cambierà moltissimo le nostre aspettative, sono un po’ dubbioso. In montagna potremmo trovare la neve. Ci sarà probabilmente anche tantissima pioggia”. Così Vincenzo Nibali in una diretta Facebook sulla pagina social della Trek Segafredo. “Ho parlato anche con Mauro Vegni e ancora non sappiamo come sarà gestito. Non sappiamo neanche la partenza, se dall’Ungheria o se sarà tutta siciliana e via via con le altre tappe. Nei prossimi giorni ne sapremo di più”.

Nibali in diretta Facebook

E se ci fosse “l’opportunità di una Milano-Sanremo a luglio, perché no, la farei molto volentieri”. “Andrò al Mondiale? L’ultima parola spetta sempre al ct Cassani, il posto me lo devo meritare. A metà giugno si dovrebbe ripartire. L’obiettivo di quest’anno? L’avvicinamento per il Giro era molto importante, ora bisogna riprogrammare un attimo. Potrebbe essere sempre il Giro. Ma la stagione si protrae fino a fine novembre”, ha aggiunto