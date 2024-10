Non basta un super Perin alla Juve. Danilo e Tourè condannano Thiago Motta (0-1)

Grandi difficoltà per la Juventus nel primo tempo per via del pressing alto portato dai tedeschi sulla prima costruzione. Diverse occasioni per lo Stoccarda ma la più eclatante ce l’ha Demirovic sul destro che calcia col destro e prende il palo dopo la deviazione con la punta delle dita di Perin. L’estremo difensore è costretto a fare gli straordinari anche sul colpo di testa di Undav che sfila sul secondo palo a Savona al 41′.

La Juve in 10 perde nel finale

Al terzo minuto della ripresa annullato un gol col Var a Demirovic che batte dal limite dell’area Perin sul primo palo ma l’attaccante stoppa il pallone con il braccio. Nell’arco di 60 secondi due super interventi ancora del portiere della Juventus che salva il risultato. Il primo squillo pericoloso dei bianconeri arriva al 65′ su un cross forte e teso di Yildiz dalla sinistra respingono i difensori dello Stoccarda, Thuram da fuori area calcia forte ma trova il muro tedesco a pochi metri dalla linea di porta. Al 79′ altra occasione per la Juve con Weah che entra in area e cerca sul secondo palo Yildiz ma viene anticipato all’ultimo da Vagnomann. Al 85′ arriva l’episodio che può cambiare la partita. Rigore per lo Stoccarda e doppio giallo per Danilo. Dal dischetto super Perin che neutralizza il tiro di Millot. Al 92′ arriva il gol vittoria di Tourè che beffa una difesa ferma dei bianconeri. Prima sconfitta stagionale per la Juve di Motta.

Tabellino del match

Reti: 92′ Tourè

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona (55′ Cambiaso), Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli, Thuram (90′ Rouhi); Conceicao (55′ Weah), McKennie (55′ Locatelli), Yildiz; Vlahovic (68′ Adzic). All. Thiago Motta

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnomann, Rouault, Chabot, Mittelstadt (97′ Chase); Karazor, Stiller; Millot, Undav (74′ Rieder), Leweling; Demirovic (62′ Tourè). All. Hoeness

Arbitro: Espen Eskas

Ammoniti: 51′ Demirovic, 54′ Rouault, 81′ Danilo

Espulsi: 85′ Danilo