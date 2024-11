Non c’è uno senza due: l’Italia si ripete e vince la Coppa Davis

Coppa Davis, Azzurri sul tetto del Mondo

L’Italia vince la seconda Coppa Davis consecutiva, terzo nella propria storia. Un risultato immenso per gli Azzurri, che battono in finale l’Olanda, finalista per la prima volta. Grandissimo Matteo Berrettini nella prima delle due sfide. Il romano batte Botic Van de Zandschulp, con un 6-4 6-2, e manda Jannik Sinner ad affrontare Tallon Griekspoor in una situazione di vantaggio. Il numero 1 al mondo non disattende le attese e vince 7-6 6-2. Italia sul tetto del Mondo.