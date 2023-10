Non sarà solo Haaland contro Morata, perchè Norvegia e Spagna vogliono a tutti i costi tre punti per chiudere in un modo o nell’altro il discorso qualificazione per Euro 2024.

Norvegia-Spagna, le probabili formazioni

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Merino, Rodri, Gavi; Ferran Torres, Morata, Zaragoza