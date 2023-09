Verso Atletico Madrid-Real Madrid, novità su Bellingham e Vinicius. Morata pensa al gol dell’ex

Il tecnico ex Milan può contare sull'intera rosa

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha parlato del derby di domani sera tra Atletico e Real Madrid. Queste le parole del tecnico dei ‘Blancos’: “Le sensazioni sono buone, abbiamo voglia ed entusiasmo. Affrontiamo un avversario con tante risorse, ma l’entusiasmo c’è. Vogliamo mantenere il buon dinamismo che abbiamo”.

Ancelotti: “Vinicius e Bellingham sono ok”

Vinicus ci sarà: “Si è allenato ieri con il gruppo e anche oggi. L’infortunio è dimenticato, verrà inserito nei convocati e vedremo che ruolo avrà. Carvajal non c’è, gli manca qualcosa per essere al 100%. Mendy e Ceballos sono completamente guariti”.

Su Bellingham: “Giovedì non stava bene, oggi sta molto meglio e domani potrà essere della partita”.

Sugli scontenti: “Difficile lasciare Kroos e Modric in panchina, ma è difficile anche lasciare Valverde, Tchouameni o Camavinga. A centrocampo c’è tanta concorrenza. Quando faccio i cambi, chi esce è triste e chi entra è felice. Il sostituito pensa che lo faccio perché non sta giocando bene, ma invece succede perché ho risorse e voglio un giocatore più fresco. Dico loro di non essere tristi e dare il 100%”.