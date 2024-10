Noslin, Pedro e Vecino stendono il Genoa (3-0) | Lazio al terzo posto

Grazie ai gol di Noslin nel primo tempo, e a quelli di Pedro e Vecino nella ripresa, la Lazio batte 3-0 il Genoa e conquista la quinta vittoria in campionato. I biancocelesti dominano dall’inizio alla fine e passano in vantaggio al 21′ grazie ad una bellissima rete siglata da Noslin, che con un tiro non lascia scampo a Leali.

La Lazio vola, segna ancora Pedro

I biancocelesti cercano il gol che metterebbe il risultato in cassaforte e allora ecco che Baroni si gioca la carta Pedro per Isaksen. Ed è proprio l’ex attaccante del Barcellona a battere il portiere del Genoa prima e poi con Vecino che la chiude nel finale per un secco 3-0. Genoa da rivedere, viste anche le assenze, anche se in settimana è previsto l’arrivo di Balotelli, che sarebbe fondamentali per la squadra di Alberto Gilardino.

Lazio-Genoa, il tabellino:

Risultato 3-0. Reti di: (21′ Nonslin, 85′ Pedro, Vecinoo 90′ + 4′)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila (83′ Gigot), Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella (83′ Castrovilli); Isaksen (60′ Pedro), Dia (60′ Vecino), Noslin (77′ Tchaouna); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru.

All.: Baroni.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli (45′ Norton-Cuffy), Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli (61′ Ekhator), Frendrup, Miretti (61’Badelj), Martin, Thorsby (61′ Ankeye) (70′ Melegoni); Pinamonti.

A disp.: Sommariva, Stolz, Ahanor, Bani, De Winter, Marcandalli, Zanoli, Bohinen, Masini, Pereiro, Accornero.

All.: Gilardino.

Arbitro: Piccinini; Assistenti: Perrotti – Ceccon; Quarto Uomo: Aureliano; VAR: Serra; AVAR: Abisso.

Ammoniti: 22′ Sabelli (G), 28′ Noslin (L), 54′ Gila (L), 66′ Marusic (L)