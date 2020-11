Nuovi problemi per la nazionale: anche Criscito e Caputo saranno indisponibili

Nel corso della giornata di oggi si sono aggiunti ulteriori problemi per la nazionale italiana. A seguito della mancata autorizzazione della ASL alla partenza dei calciatori di 6 club di Serie A, Roberto Mancini non potrà far affidamento su Criscito e Caputo, entrami indisponibili.

Alle ore 16 la nazionale italiana ha svolto il primo allenamento in vista della gara amichevole contro l’Estonia e degli impegni di Nations League contro Bosnia e Polonia. La seduta è stata guidata da Alberto Evani, che sostituirà Roberto Mancini per la partita di mercoledì contro l’Estonia.

Stando al comunicato pubblicato dalla nazionale, sono 19 i giocatori che hanno preso parte alla seduta. Nella giornata di domani si aggregheranno al gruppo altri 11 giocatori. Spiccano i nomi di Zaccagni, Calabria, Bastoni e Ferrari.

Criscito è stato costretto ad allontanarsi dal centro sportivo di Coverciano per problemi fisici; discorso diverso per Caputo che non potrà rispondere alla convocazione. Restano in isolamento fiduciario 10 calciatori: Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola”.