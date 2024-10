Nuovo CEO Roma: tutti gli indizi portano ad Antonello

Per il post Souloukou, il preferito è Antonello

Alessandro Antonello, attuale dirigente dell’Inter, sarebbe sempre più vicino diventare il nuovo CEO dei giallorossi.

I Friedkin puntano l’attuale amministratore delegato dell’area corporate dell’Inter

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello sport’, Antonello sarebbe atterrato nella capitale con un volo proveniente dalla Svizzera. Secondo varie indiscrezioni l’attuale dirigente interista non era presente ieri sera nel match casalingo della Roma in Europa League, ma sarebbe arrivato nella capitale per altre questioni.

I Friedkin hanno conosciuto molto bene Antonello nelle riunioni dell’ECA. Un fattore che potrebbe influire molto nello buona riuscita dell’operazione è il fatto che Antonello, in seguito all’entrata di Oaktree alla presidenza interista , ha perso potere e vorrebbe ritornare ad avere un ruolo di protagonista nelle sorti di una società.