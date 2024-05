Olympiacos-Fiorentina, le scelte di Mendilibar e Italiano

Queste le scelte di Mendilibar e Italiano in vista della finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina. Solito 4-2-3-1 per Italiano, che si affida a Barak e Kouamè e lascia in panchina Beltran.

Olympiacos-Fiorentina, le probabili formazioni:

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti. All. Italiano.