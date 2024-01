Olympiacos-Panathinaikos, probabili formazioni e dove vederla

Ottavo di finale di ritorno di Coppa di Grecia tra Olympiacos e Panathinaikos, allo stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atene, martedì alle 20. Si riparte dal pari dell’andata, 1-1, con reti di Ioannidis, per la formazione di Terim, e Alexandropoulos, per l’Olympiacos. Il match non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Biancone, Quini; Carvalho, Camara; Podence, Fortounis, Masouras; Navarro. All. Carvalhal.

PANATHINAIKOS (4-3-3): Lodygin; Juankar, Arao, Jedvaj, Vagiannidis; Vilhena, Kotsiras, Bernard; Mancini, Ioannidis, Verbic. All. Terim.