Intervistato da Tuttosport, Oscar Damiani, noto agente di mercato, è stato il procuratore di Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus. E proprio il volto noto del calciomercato ha elogiato le prestazioni dei figli dell’ex giocatore francese.

Damiani: “Marcus era già sveglio da bambino”

Queste le sue parole: “Il primo è di quando lo tenevo in braccio – racconta -. Era già allora un bimbo molto sveglio. Io con la famiglia Thuram ho sempre avuto un bel rapporto. Ho vissuto un po’ meno il fratello Khéphren, ma pure per lui vale quanto detto per Marcus. Peccato solo che a differenza del papà, non abbia avuto la fortuna di seguirli professionalmente, questo mi dispiace (ride, ndr)”.

Marcus e Khephren hanno sempre sognato di seguire le orme del padre?

“Assolutamente. Quando andavo a trovarli li trovavo sempre giocare a pallone. E pazienza se spaccavano tutto dentro casa (ride, ndr). Le assicuro che però già da allora si vedeva che sarebbero diventati bravi”.