Ancora super Lautaro e Osimhen, ma il TOP è Colpani

Nella seconda giornata tante conferme e soprattutto tante novità. La prima è la doppietta di Colpani; il centrocampista di Palladino, già in evidenza nella scorsa stagione, mette a segno per la prima volta due gol nella stessa partita e scala la classifica del Fantacalcio risultando il TOP assoluto del turno. Si confermano Lautaro e Osimhen ma anche Giroud, anch’egli realizzando una doppietta, e Di Lorenzo, capitano coraggioso del Napoli. Malissimo il portiere granata Milinkovic-Savic, seppellito dalle reti milaniste, e pure Raspadori che fallisce il rigore del raddoppio concessogli in omaggio dal bomber nigeriano. Ma andiamo a vedere quanto successo ruolo per ruolo.

PORTIERI

Anche il TOP dei portieri nella seconda giornata arriva dal Monza; Di Gregorio resta imbattuto al cospetto degli attaccanti empolesi e si merita un bel 7,5 in pagella con tre interventi decisivi per conservare il vantaggio. A livello prestazionale molto bene anche Skorupski, Cerofolini e Ochoa, tutti meritevoli di un bel 6,5 in pagella ma poi ridotto a 5,5 per la rete subita. Giornata da dimenticare, come già detto, per l’estremo difensore granata Milinkovic che senza troppe colpe, ma anche senza fare granché, totalizza la fantamedia dell’1 (5,5 di media meno 4,5 tra reti incassate e cartellino giallo). Poco meglio Perisan e Rui Patricio che arrivano al 3.

DIFENSORI

Già molto positivo all’esordio, stavolta merita la palma del migliore capitan Di Lorenzo che grazie alla rete realizzata regala ai suoi fantallenatori un bel 10,5 di fantamedia. Mezzo gradino sotto (fm 10) per Dumfries, tornato su alti livelli e per il neofita Monterisi che preso per pochi spiccioli da molti fantallenatori soprattutto per riempire l’ultimo slot, si trasforma, almeno per un giorno nella rivelazione più esaltante. Menzione d’onore per Schuurs del Toro che realizza la sua prima rete in campionato (fm 8,5). Finiscono a braccetto dietro la lavagna Martinez Quarta e Hien con la fantamedia di 4,5. Entrambi insufficienti, ma il primo penalizzato da un cartellino giallo, il secondo dall’espulsione. Moltissimi i 5 in pagella tra i quali sottolineiamo gli atalantini Zappacosta, Ruggeri e Scalvini a testimoniare quanto gli orobici si siano calcisticamente “suicidati” a Frosinone.

CENTROCAMPISTI

Lodato Colpani per il suo eccezionale 14 che lo rende il numero uno assoluto del turno, evidenziamo alle sue spalle le prestazioni di altri due centrocampisti non proprio avvezzi a piazzarsi sul podio: Duda del Verona ottiene un lusinghiero 11,5 (gol e assist) ed il viola Duncan che si “ferma” ad 11 con gli stessi bonus. La citazione d’onore spetta stavolta ad Harroui, 10 in fantapagella ma soprattutto due reti in due partite che ne fanno, quotazioni iniziali alla mano, uno dei possibili colpi a sorpresa di stagione. L’espulsione costa a Lopez del Sassuolo l’ultimo posto tra i centrocampisti con un brutto 3,5. Prestazioni negative anche per De Roon (4,5 con giallo) e per una serie di calciatori fermi al 5 in pagella; tra questi evidenziamo Felipe Anderson, lo scorso anno sempre tra i migliori, e Paredes che aveva iniziato decisamente meglio nella prima giornata.

ATTACCANTI

Con la doppietta dal dischetto Giroud spiana la strada per la vittoria del Milan e si pone in cima al podio di giornata tra gli attaccanti con il suo 13,5. Alle sue spalle Nico Gonzalez della Fiorentina ed i suoi connazionali Lautaro e Retegui (prima rete in A) ma anche per Krstovic del Lecce (pure lui al battesimo), Dia, Osimhen e Ngonge tutti con un bel 10. Restano indietro pur centrando un bell’assist Zirkzee, Thuram e Leao (tutti con fm pari ad 8). Brutto pomeriggio per Raspadori che calcia alle stelle un rigore rimediando la fantamedia del 2,5. A livello prestazionale (voto 5 e malus ammonizione) i peggiori con il loro 4,5 sono tre protagonisti della stagione passata: Lookman, Dybala ed Immobile!