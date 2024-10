Fantacalcio – Top e Flop della settima: brillano Retegui e Thuram, malissimo Theo Hernandez

Settima giornata caratterizzata da punteggi altissimi grazie alle triplette dei bomber di Atalanta e Inter ma anche ai due rigori parati da De Gea e Vasquez che hanno notevolmente incrementato le fantamedie di chi ha avuto la capacità e la fortuna di inserirli nella propria formazione. Di contro molto male Theo Hernandez (rigore sbagliato e cartellino rosso), e Douglas Luiz, specializzatosi suo malgrado in “falli” da penalty. Esaminiamo ruolo per ruolo i TOP e FLOP della settimana.

PORTIERI – E’ naturalmente De Gea, l’estremo difensore della Fiorentina, il migliore in assoluto della settimana tra i pali; l’ex portiere del Manchester United subisce una rete ma i due rigori parati gli consentono di esplodere una fantamedia pari a 14! Anche il voto di partenza, 9, è di gran lunga il migliore del turno. Ben distaccato, con una fantamedia comunque ragguardevole pari a 8,5, si piazza il portiere dell’Empoli Vasquez che incassa due reti all’Olimpico ma impreziosisce la sua ottima prestazione (7,5) con il rigore respinto a Castellanos. Terzo posto per Maignan che non delude i fantallenatori nonostante la sconfitta di Firenze e i due palloni terminati in fondo al suo sacco; per lui 7 di media e 8 in fanta grazie alla parata sulla conclusione dal dischetto di Kean. Giornata da dimenticare invece per Gollini, seppellito dalle reti atalantine; la sua quasi sufficienza (5.5) diventa per il fanta un inguardabile 0,5. Stessa sorte per il “veneziano” Joronen, punito però dall’attribuzione a suo carico di un’autorete. Pur meritando il 6 in pagella, scendono a 3, finendo tra i peggiori della settima giornata, anche Audero e Milinkovic-Savic, evidentemente appesantiti da reti per le quali non hanno evidenziato particolari responsabilità. Male anche il laziale Provedel che incassa un solo gol ma nell’occasione non convince, meritando un 5 che la rete abbassa a 4 per il fantacalcio.

DIFENSORI – Difensori poco prolifici nel settimo turno; va a segno il solo Zemura che infila la porta del Lecce con una gran punizione e conquista la palma di Top della giornata con il suo 10 pieno. Grazie ai rispettivi bonus per gli assist confezionati, alle sue spalle si piazzano Bastoni e Tavares con 8 (con il portoghese ormai alla quinta “prodezza” del genere in altrettante partite disputate) e Acerbi con 7,5. Per il modificatore della difesa da sottolineare le prestazioni di Obert, Ismajli, Gila e Olivera, tutti meritevoli di un bel 7 ma privi di bonus. Flop assoluto della settimana il rossonero Theo Hernandez che parte da un secco 4 in pagella e vi aggiunge, anzi sottrae, un rigore fallito e un cartellino rosso; buon per lui che l’assist per la rete di Pulisic lo salvi dallo 0 in fantapagella che infatti chiude a 1. Si ferma a 3 il granata Maripan (4 ed espulsione), a 3,5 Coulibaly che merita 4,5 ma rimedia l’allontanamento anzitempo dal campo. Tra i peggiori anche i genoani Vogliacco e Vasquez, entrambi con una votazione di 4,5 senza malus, a sugellare una domenica d’inferno per i colori del grifone.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo si distinguono, per prestazione e fantamedia, Ederson, Mc Tominay (alla prima marcatura in Serie A) e Oristanio, tutti premiati con un bel 10,5 scaturito da una votazione di partenza pari a 7,5 alla quale aggiungono il bonus-gol. Dietro di loro toccano quota 10 (7+rete) De Roon, Marin, Adli, Zaccagni, Pulisic e Neres; Strefezza resta leggermente indietro (9,5) in quanto macchia la sua prestazione con un cartellino giallo. Stessa fantamedia (9,5) anche per Vlasic che però parte da una votazione base leggermente inferiore (6,5). Tra i senza bonus spicca l’empolese Anjorin che merita un bel 7 pieno in pagella al pari del romanista Konè. Male invece l’altro “toscano” Grassi che meriterebbe 5 ma il giallo rimediato conduce al 4,5 finale proprio come Conceicao che però parte da un 5,5 appesantito dal discutibile rosso incamerato. Peggio di loro comunque un’altra coppia genoana: Thorsby e Bohinen che totalizzano i loro 4,5 senza necessità di alcun malus.

ATTACCANTI – Nella battaglia a suon di triplette l’azzurro Retegui surclassa Thuram di un punto e mezzo! Il centravanti dell’Atalanta e dell’Italia infatti merita 8,5 in pagella ed oltre alle tre marcature piazza pure un assist nella goleada orobica ai danni del Genoa; il francese invece si accontenta, per così dire, di portarsi a casa il pallone dell’incontro ed arriva a quota 17 partendo dall’8 in pagella. Stessa votazione di base per Lukaku che vi somma una rete e due assist e fa 13. Rovescio della medaglia per Abraham che vede trasformarsi il suo già negativissimo 4,5 in un pessimo 1,5 a causa del rigore sbagliato. Gli errori dal dischetto costano caro anche a Kean e Castellanos anche se entrambi mitigano i danni con una prestazione al limite della sufficienza (il viola che prende 5,5) o pienamente sufficiente (6 per il laziale) alla quale aggiungono pure un assist. Così l’azzurro chiude a 3,5 al pari dell’argentino che rimedia pure un cartellino giallo.