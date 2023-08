Reggiana-Palermo, le ultimissime sulle formazioni

Palermo ospite della Reggiana, questa sera alle 20.30. Per i padroni di casa, il tecnico, Alessandro Nesta, sceglie il 4-3-1-2 con: Bardi tra i pali; Romagna e Marcendalli al centro della difesa, Fiammozzi e Pieragnolo terzini; Portanova, Cigarini e Bianco in mezzo al campo; Girma dietro alla coppia composta da Pettinari e Lanini. Rosonero di Corini in campo con il 4-3-3 con: Pigliacelli in porta; Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Lund in difesa; Vasic, Stulac e Gomes a centrocampo; Insigne, Brunori e Di Mariano a guidare l’attacco.

Le probabili formazioni:

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Pettinari, Lanini. All. Nesta.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini.