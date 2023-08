Reggiana-Palermo, probabili formazioni e dove vederla

Rosanero ospiti a Reggio Emilia

Terza giornata del campionato di Serie B: a Reggio Emilia, ospite della Reggiana di Alessandro Nesta, arriva il Palermo. Brutta partenza per i padroni di casa, con un solo punto ottenuto in due giornate (sconfitta contro il Cittadella, pareggio a Como), chiamati a rispondere di fronte al proprio pubblico e centrare i primi tre punti. Di fronte agli emiliani, però, c’è il Palermo, stoppato dallo 0-0 al San Nicola contro il Bari nell’unica gara disputata, a caccia della sua prima vittoria stagionale. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Pettinari, Vido.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju (Buttaro), Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.