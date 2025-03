Palermo-Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Allo Stadio Barbera alle ore 20,30 si giocherà l’anticipo della 30^ giornata del campionato di Serie B tra Palermo e Cremonese. Dionisi recupera Ceccaroni in difesa, mentre Diakitè sulla destra dovrebbe prendere il posto di Pierozzi, in attacco Brunori e Verre agiranno dietro Pohjanalo. Stroppa potrebbe schierare la stessa formazione ha rifilato 4 reti al Catanzaro, con in attacco De Luca supportato da Johnsen e Vandeputte.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Blin, Gomes, Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi

CREMONESE (3-4-2-1): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Pickel, Azzi; Johnsen, Vandeputte; De Luca. All. Stroppa

DOVE VEDERLA IN TV

Palermo-Cremonese avrà inizio alle ore 20,30 e sarà visibile sulla APP DAZN, e sul canale LaBchannel presente su Amazon Prime Video.