Palermo-FeralpiSalò, probabili formazioni e dove vederla

I rosanero ospitano la FeralpiSalò

Quarta giornata di Serie B: allo stadio Barbera di Palermo, ospite dei rosaneri, arriva la FeralpiSalò. Palermo a quattro quattro nelle due gare disputate: dopo il pareggio nella prima sfida contro il Bari al San Nicola, i rosanero hanno sconfitto la Reggiana, per 1-3, nella seconda trasferta. Brutta partenza, invece, per i lombardi, sconfitti tre volte su tre, rispettivamente contro Parma, Südtirol e Ascoli. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic,Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Ferrarini, Ceppitelli, Pilati, Tonetto; Hergheligiu, Fiordilino, Balestrero; Felici, La Mantia, Di Molfetta. All. Vecchi.