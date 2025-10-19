Pareggio a reti bianche tra Atalanta e Lazio (0-0)

Termina in parità la sfida tra Atalanta e Lazio
Solo un pari tra l’Atalanta di Juric e la Lazio di Sarri. Un punto ciascuno che accontenta forse più i biancocelesti dei padroni di casa. Nel finale un palo clamoroso di Zappacosta a Provedel battuto. Un punto per muovere la classifica, una Lazio rimaneggiata. L’Atalanta si conferma nelle zone alte della classifica.
TABELLINO ATALANTA-LAZIO 0-0
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 6, Hien 6, Ahanor 6 (67′ Scalvini 6); Zappacosta 6, Pasalic 6 (67′ De Roon 6), Ederson 6, Bernasconi 6; De Ketelaere 5.5, Sulemana 5.5 (67′ Krstovic 6), Lookman 5 (82′ Maldini sv). Allenatore: Juric
LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6.5 (86′ Lazzari sv), Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6 (86′ Provstgaard sv); Cataldi 6, Guendouzi 6, Basic 6.5 (75′ Vecino sv); Cancellieri 6 (22′ Isasken 6), Dia 5.5, Zaccagni 6 (76′ Pedro 6). Allenatore: Sarri.
Arbitro: Collu (sez. Cagliari)
Ammoniti: De Ketelaere (A), Sulemana (A), Pasalic (A), Hien (A)
Espulsi: –