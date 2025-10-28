Pari tra Atalanta e Milan (1-1)

Ricci illude il Milan, Lookman trova il pari
ATALANTA-MILAN 1-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (dal 26′ st Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20′ Brescianini), Bernasconi (dal 26′ st Bellanova); Lookman, Pasalic (dal 36′ st Musah sv); De Ketelaere (36′ st Samardzic sv). A disp.: Rossi, Sportiello, Obric, Kolasinac, Zalewski, Sulemana, Krstovic, Maldini, Scamacca. All.: Juric.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 45′ st Athekame sv), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao (1′ st Nkunku), Gimenez (dal 17′ st Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Sala.
Arbitro: Doveri
Marcatori: 4′ Ricci (M), 35′ Lookman (A)
Ammoniti: Brescianini (A); Gimenez, Modric, Gabbia (M)
Espulsi: nessuno