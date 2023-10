Grazie al gol(secondo per lui in campionato) di Lucca, Cioffi, seduto nuovamente sulla panchina dell’Udinese realizza all’esordio il suo primo punto in classifica contro il Monza di Palladino, che arrivava dalla sconfitta contro la Roma. La squadra lombarda aveva sbloccato le marcature grazie a Colpani nel primo tempo salvo poi essere sorpresa dall’ex Udinese.