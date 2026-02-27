Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 27, 2026
Parma-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Anna Rosaria Iovino
Elia Caprile
Caprile in azione al Bari. Foto di Francesco Donato

Ad aprire le danze della ventisettesima giornata di Serie A Tim è il match Parma-Cagliari. La partita, in scenda al Tardini, avrà fischio d’inizio oggi, 27 febbraio 2026 alle ore 20:45, guidata dall’arbitro L. Massimi.

Parma-Cagliari, probabili formazioni

Il Parma arriva da tre vittorie consecutive, tra queste, l’ultima, è la splendida vittoria di San Siro, dove ha battuto il Milan 1-0. I ducali oltre al Milan, hanno battuto, precedentemente, Verona e Bologna. La formazione guidata da è al 12esimo posto in classifica con 32 punti ottenuti fino ad oggi.

Il Cagliari dopo due ko consecutivi (Lecce e Roma) trova il pareggio contro la Lazio nella scorsa giornata di campionato. La formazione sarda è 13esima in classifica con 26 punti. Lontano dalla zona di retrocessione, ma gli isolani hanno bisogno di fare punti per non finire in zona rossa.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

Parma-Cagliari, dove vederla

La partita di campionato tra Parma e Cagliari sarà visibile in diretta su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
