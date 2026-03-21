Parma-Cremonese 0-2: Maleh e Vandeputte, una vittoria per la salvezza

Allo Stadio Ennio Tardini l’arbitro Fabbri ha appena fischiato il termine del match Parma-Cremonese. La gara, valida per la trentesima giornata di Serie A Tim, è terminata con il risultato di 0-2. In gol, con la maglia della Cremonese, al 54′, Maleh e Vandeputte al 68′. Con questa gara, in attesa anche degli altri risultati, il Parma è in dodicesima posizione in classifica con 34 punti, mentre la Cremonese è piazzata 17° posto con 27 punti.

Parma-Cremonese, il tabellino

Il primo tempo è terminato in parità (0-0). Le due squadre al Tardini non hanno osato tanto. Entrambe le formazioni hanno effettuato solamente 2 tiri per parte, 0 nello specchio della porta per gli emiliani. La Cremonese anche riuscita ad andare in vantaggio con Bonazzoli, ma il fuorigioco di Zerbin ha fatto annullare tutto all’arbitro.

Il secondo tempo inizia alla grande per gli ospiti. La Cremonese trova il gol al 54′ con Maleh. Il giocatore è stato bravo a concludere sul rimpallo e senza pensare alla distanza calcia verso la porta. Il tiro termina incredibilmente in rete all’angolino basso di destra. Portiere spiazzato. La Cremonese, che sta provando e mettendo il giusto impegno in questa gara, trova il gol del 2-0 al 68esimo con Vandeputte. La gara finisce così, nonostante i tentativi, pochi, del Parma di cambiare il risultato. Una vittoria verso la salvezza per la Cremonese.

PARMA, (3-4-2-1): Suzuki – Circati (60′, Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti – Britschgi, Keita (73′, Estevez), Sorensen (61′, Oristanio), Valeri – Ondrejka (73′, Elfeghe), Strefezza – Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

CREMONESE, (4-4-2): Audero – Terracciano, Bianchetti (89′, Folino), Luperto, Pezzella – Zerbin (46′, Barbieri), Grassi, Maleh, Vandeputte (79′, Thorsby) – Bonazzoli (67′, Payero), Sanabria (67′, Vardy). Allenatore: Marco Giampaolo.

Reti: 54′, Maleh (C); 68′, Vandeputte (C);

Ammonizioni: 50′, Barbieri (C); 66′, Ondrejka (P); 90’+2′, Payero (C); 90’+2′, Troilo (P); 90’+3′, Pezzella (C); 90’+4′, Valenti (P).

Espulsioni: –