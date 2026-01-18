Parma-Genoa 0-0: un punto a testa dopo una gara equilibrata al Tardini

Al Tardini è appena terminata la gara tra Parma-Genoa. La sfida, guidata dall’arbitro Pairetto, è terminata con il risultato di 0-0. Il Parma si piazza al 13esimo posto con 23 punti, il Genoa 16esimo con 20 punti.

Parma-Genoa, il tabellino

Il primo tempo è terminato a reti bianche al ”Tardini” tra Parma e Genoa. Durante i primi 45 minuti i più pericolosi sono stati gli ospiti, in particolare con Colombo, ma è stato fermato egregiamente da Corvi. Per i padroni di casa un fulmine di Bernabé poteva rivelarsi un grande gol, ma è stato deviato da Leali. Un primo tempo all’insegna dei falli: 4 cartellini gialli: tre gialloblù, uno rossoblù.

Il secondo tempo è iniziato lento e solo al 68esimo arrivo il primo tiro nello specchio della porta. Il tiro è di Oristano, ma Leali blocca bene. Parma perde l’occasione di andare in vantaggio. Pochi minuti e il Parma ci riprova con Djuric, ma Leali blocca la gioia al ducale. Dopo 45 minuti con poche emozioni, la gara al Tardini termina e il risultato è di 0-0.

PARMA (4-3-3): Corvi – Delprato, Circati, Valenti, Valeri – Bernabé (75′, Sore sen), Keita, Estevez – Ondrejka (46′, Britschgi); Pellegrino (75′, Djuric), Oristanio (83′ Cremaschi). A disposizione: Rinaldi, Casentini, Lovik, Britschgi, Troilo, Sorensen, Cremaschi, Ordonez, Djuric, Cutrone, Benedyczak.

GENOA (3-5-2): Leali – Marcandalli, Ostigard, Vasquez – Sabelli (77′, Masini), Frendrup, Malinovskyi (73′, Messias), Ellertsson, Martin – Vitinha (73′, Ekhator), Colombo (89′, Neuredini). A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Onana, Cuenca, Masini, Thorsby, Venturino, Nuredini, Cornet, Ekhator, Fini, Messias.

Reti: –

Ammonizioni: 20′, Ondrejka (P); 27′, Valenti (P) 35′, Circati (P); 36′, Ostigard (G); 56′, Vitinha (G);

Espulsi: –