Parma – Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Sfida salvezza al Tardini tra Parma Lecce . I crociati non vincono da quattro gare, l’ultima della quali arrivata contro il Monza. I giallorossi arrivano in Emilia Romagna con due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Cagliari e Inter, con un score di otto reti subite. La gara d’andata, disputata lo scorso 21 settembre, è termina in pari, con la straordinaria rimonta nel finale a favore della formazione di Pecchia.