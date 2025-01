Parma – Venezia, le ultimissime sulle formazioni

Il Parma prova a rispondere alla sconfitta di Genova. I crociati hanno raccolto solo quattro punti dalle ultime cinque uscite di campionato. Possibile panchina per Vogliacco, Pecchia si affida a Valenti e Valeri. Confermato Bonny, con Man, Hernani e Mihaila. Il Venezia sente il fiato sul collo dell’ultima posizione, occupata dal Monza. Attacco a due per i veneti: Di Francesco sceglie Oristanio e Pohjanpalo. Condé con Busio e Nicolussi Caviglia in mezzo al campo.

Parma – Venezia, le probabili formazioni:

PARMA (4-2-3-1): Suzuku; Hainaut, Delprato, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Haps; Ellertsson, Condé, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.