Paura per Wanda Nara, ricoverata d’urgenza | Le condizioni

Paura per Wanda Nara, l’ex di Mauro Icardi ricoverata d’urgenza in Argentina. Secondo quanto riportato dal programma tv Intruders, la bellissima showgirl argentina avrebbe accusato forti dolori addominali, tanto da dover ricorrere al ricovero.

Spavento per Wanda Nara

Sulle condizioni di Wanda Nara cerca di far chiarezza il padre della showgirl e rassicura: “Non ha avuto problemi di salute negli ultimi tempi. Non l’ho mai sentito, non le parlo periodicamente. È molto sana, non ha mai preso nulla, non ha mai fatto eccessi di nulla”. Da chiarire i motivi dell’improvviso malore.