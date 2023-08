Pavard-Inter, distanza minima: ecco a quanto si può chiudere

I nerazzurri pronti a chiudere per un colpo in difesa

L’Inter si muove per Pavard. Nelle ultime ore c’è stata un’improvvisa accelerazione da parte del club nerazzurro che potrebbe portare il club di Zhang a chiudere la trattativa anche se resta una piccola distanza da colmare.

Calciomercato Inter, 5 milioni separano Pavard da Inzaghi

E proprio di questo ha parlato Sky Sport: “La distanza tra Inter e Bayern è di 5 milioni, il giocatore vuole andare via e ha un solo anno di contratto. L’Inter è arrivata a fare uno sforzo offrendo 25 + bonus, il Bayern ne chiede 30 + bonus: ci sono tutti i presupposti perchè questa operazione possa andare in porto, anche a stretto giro di posta. Il giocatore ha dato massima possibilità all’Inter, anche eventualmente andando a scadenza di contratto. Chiaro che il Bayern prima o poi possa cedere e accettare le condizioni dell’Inter. Pavard spera che l’operazione possa chiudersi in tempi brevi”.

E poi ancora: “L’Inter non è stata informata nè dal Bayern Monaco nè dall’entourage del giocatore sulla decisione presa dai bavaresi di togliere il difensore dal mercato”.