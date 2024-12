Pellegrini, Abdulhamid ed Hermoso stendono lo Sporting Braga (3-0) | Seconda vittoria consecutiva per la Roma

Una Roma completamente trasformata da Sir Claudio Ranieri affronta lo Sporting Braga allo Stadio Olimpico nella sesta gara di Europa League. Diversi i cambi del tecnico romano: dentro Abdulhamid, Soulè, Zalewski e Lorenzo Pellegrini, che l’allenatore ha elogiato ieri in conferenza stampa. Ed è proprio all’11’ il capitano giallorosso a portare in vantaggio la Roma e a sbloccare una gara fondamentale da vincere. Il centrocampista è scatenato, e 5 minuti più tardi colpisce una traversa che poteva già proiettare la Roma sul doppio vantaggio. I giallorossi spingono forte e sfiorano ancora una volta il gol prima con Pellegrini e poi con Gianluca Mancini, che scaraventa un bolide che Matheus manda in calcio d’angolo.

La Roma domina e Abdulhamid raddoppia

Termina così il primo tempo con la squadra di Ranieri che conduce 1-0. La ripresa inizia un po’ come il primo tempo però perchè la Roma riprende a fare calcio e al 48′ i giallorossi raddoppiano con Abdulhamid, bravo a sfruttare l’assist di Manu Konè. L’esterno arabo e Pellegrini risultano essere fondamentali in questa sfida, ancora di più al 68′ quando il terzino destro è una furia e fa espellere Matheus, che con un braccio colpisce la palla in area di rigore. E’ il tempo di far rifiatare i calciatori in vista della sfida di domenica contro il Como, e allora dentro El Shaarawy, Saelemaekers ed Hermoso al posto di Hummels, Pellegrini e Soulè. La Roma ha in mano il pallino del gioco e pensa già al Como, con Ranieri che cambia ancora, fuori Pisilli al posto di Enzo Le Fèe. Nel finale c’è gloria anche per Hermoso che chiude il risultato in maniera definitiva.

Roma-Sporting Braga, il tabellino:

ROMA: Svilar M. (Portiere), Mancini G., Hummels M. (dal 29′ st Hermoso M.), Ndicka E., Abdulhamid S., Pisilli N. (dal 40′ st Le Fee E.), Kone M., Zalewski N., Soule M. (dal 28′ st El Shaarawy S.), Pellegrini Lo. (dal 28′ st Saelemaekers A.), Dybala P. (dal 1′ st Dovbyk A.). A disposizione: Angelino, Baldanzi T., Buba Aboubacar, Celik Z., Dovbyk A., El Shaarawy S., Hermoso M., Le Fee E., Marin R. (Portiere), Ryan M. (Portiere), Saelemaekers A., Shomurodov E. Allenatore: Ranieri C..

BRAGA: Matheus (Portiere), Ferreira J., Oliveira P., Robson Bambu (dal 1′ st Marin A.), Fernandes R., Gorby, Moutinho J. (dal 11′ st Zalazar R.), Gharbi I. (dal 25′ st Hornicek L.), Martinez G., El Ouazzani A. (dal 29′ st Fernandez Jaen R.), Horta R. (dal 11′ st Horta A.). A disposizione: Arrey-Mbi B., Fernandez Jaen R., Gomez V., Hornicek L. (Portiere), Horta A., Marin A., Marques J., Noro J., Ribeiro Y., Sa T. (Portiere), Vitor Carvalho, Zalazar R. Allenatore: Carvalhal C..

Reti: al 11′ pt Pellegrini Lo. (Roma) , al 2′ st Abdulhamid S. (Roma), 46′ st Hermoso

Ammonizioni: al 28′ st Hummels M. (Roma) al 32′ pt Fernandes R. (Braga), al 3′ st Carvalhal C. (Braga), al 5′ st Horta R. (Braga).