Petrarca e Rovigo arrivano alla finale del 2 giugno per aggiudicarsi lo Scudetto

Si sono giocati nel weekend i match di semifinale di ritorno di Peroni TOP10 Rovigo e Petrarca di aggiudicano la finale che si disputerà il 2 giugno.

Petrarca è la prima finalista con il match giocato sabato in cui ha battuto il Valorugby. Dopo aver dominato la stagione regolare, Petrarca rischia molto sulla conclusione del match. Finisce 23-24 per il Valorugby, che segna quattro mete e conquista il punto bonus ma, a parità di punti nella classifica aggregata del doppio confronto, paga la peggior differenza punti (+10 per il Petrarca) nelle due semifinali.

Rovigo è la seconda finalista dell’edizione 2020/21 del Peroni TOP10, grazie alla vittoria di oggi che consente ai Bersaglieri di ribaltare il risultato dell’andata superando il Calvisano per 17-6, con una meta nel finale che regala ai padroni di casa la differenza punti utile per andare in finale contro Petrarca per contendersi lo Scudetto.



I TABELLINI DEI MATCH

• Argos Petrarca v Valorugby Emilia 23-24 (3-0)

Marcatori: p.t. 10’ cp Lyle (3-0). S.t. 48’ m Trotta tr Lyle (10-0), 54’ m Fusco (10-5), 58’ m Vaega (10-10), 61’ cp Lyle (13-10), 63’ cp Lyle (16-10), 69’ m Capraro tr Lyle (23-10), 73’ m Fusco tr Newton (23-17), 77’ m Ruffolo tr Newton (23-24)

Argos Petrarca: Lyle; Coppo, Colitti (76’ Zini), Broggin, Capraro; Faiva, Panunzi (34’ Tebaldi); Trotta (Cap.), Ghigo (69 Cattelan), Cannone; Panozzo (50’ Michieletto, 63’ Beccaris), Galetto; Hasa (60’ Pavesi), Cugini (60’ Carnio), Borean (60’ Braggiè). All. Marcato, Jimenez

Valorugby Emilia: Farolini; Paletta (41’ Vaega), Majstorovic, Bertaccini (51’ Ruffolo), Falsaperla; Newton, Chillon (41’ Fusco); Amenta, Conforti (25’ – 29′ Ruffolo), Favaro; Dell’Acqua,(56 Mordcci) Gerosa( 47′ Devodier); Randisi (temp. 36 – 40’ Romano, 74’ Mattioli), Luus (temp 35’ – 40’ e definitivo al 72’ Gatti), Sanavia. All. Manghi

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

Calciatori: Lyle (Argos Petrarca (5/5), Newton (Valorugby Emilia) 2/4

Punti: Argos Petrarca – Valorugby Emilia 1-5

Peroni Player of the Match: Emilio Fusco (Valorugby Emilia)

Note: giornata nuvolosa. Spettatori 250. Semifinale Andata: Valorugby Emilia – Argos Petrarca 16-27 (0-4).

• FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano

Marcatori: p.t. 23’ c.p. Cozzi (3-0); 26’ m. Vian tr. Cozzi (10-0); s.t. 53’ c.p. Hugo (10-3); 68’ c.p. Hugo (10-6); 81’ m. Greeff tr. Cozzi (17-6)

FEMI-CZ Rovigo: Cozzi; Cioffi, Coronel (65’ Moscardi), Uncini, Bacchetti (67’ Visentin); Antl, Trussardi; Ruggeri (53’ Sironi), Lubian (58’ Greeff), Vian; Ferro (cap.), Canali; Swanepoel (58’ Brandolini), Nicotera (58’ Cadorini), Leccioli (58’ Pomaro). All. Casellato

Kawasaki Robot Calvisano: Trulla; Garrido-Panceyra, Bronzini (67’ Ragusi), Mazza, Susio; Hugo, Albanese-Ginammi (46’ Semenzato); Vunisa, Casolari (29’ Martani)(57’ Koffi-67’ Martani), Izekor; Zambonin, Van Vuren; Leso (46’ D’Amico), Morelli (cap) (57’ Luccardi), Brugnara (78’ Gavrilita). All. Guidi

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

Cartellini: al 65’ giallo a Trussardi (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Cozzi (FEMI-CZ Rovigo) 3/ 3; Hugo (Kawasaki Robot Calvisano) 2/ 3

Note: giornata di sole. Spettatori circa 600. Semifinale Andata: Kawasaki Robot Calvisano v FEMI-CZ Rovigo 31-22 (4-0)

Punti conquistati: FEMI-CZ Rovigo 4; Kawasaki Robot Calvisano 0

Peroni Player of the Match: Gianmarco Vian (FEMI-CZ Rovigo)



Finale 2 giugno | Argos Petrarca v FEMI-CZ Rovigo