I match della XVI giornata di Peroni TOP10



• Femi-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons 73-6 (5-0)

• S.S. Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano 26-56 (1-5)

• Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 27-26 (5-1)

• Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 19-15 (4-1)

• Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca 12-36 (0-5)

Va avanti il Petrarca senza sconfitte che mantiene la prima posizione in classifica di Peroni TOP10 con la vittoria in casa del Mogliano nel derby della XVI giornata.

Anche il Rovigo si conferma la distanza dalla vetta grazie alle 11 mete nel successo 73-6 sui Lyons. Piacentini in vantaggio sullo 0-6 al 7’ con due calci piazzati di Katz, la risposta dei Bersaglieri non si fa attendere e la meta di Greeff apre la scia di mete che regala la vittoria ai padroni di casa.

A Roma dove il Calvisano supera con il risultato di 56-26 la Lazio. Primo tempo di marca giallonera con gli ospiti che riescono a centrare il bonus offensivo prima dell’intervallo. Nella ripresa gli ospiti gestiscono il vantaggio in loro favore, mentre la Lazio riesce a conquistare un punto bonus segnando quattro mete.

Vittoria sofferta per il Valorugby che nonostante i due gialli presi nel finale di primo tempo e a metà del secondo riesce a superare 19-15 le Fiamme Oro. Gara che gli emiliani riescono a gestire con i cremisi che nel finale provano la reazione con la meta di Fusari che vale il definitivo 19-15.

Partita entusiasmante a Viadana dove la squadra di casa riesce ad aggiudicarsi per 27-26 la partita contro un Colorno mai domo che viene superato di un punto da un calcio piazzato last minute di Ceballos.

A conclusione della sedicesima giornata le prime quattro squadre in classifica hanno conquistato matematicamente il pass per i play-off.

Classifica e tabellini

Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 68; Femi-CZ Rovigo punti 57; Valorugby Emlia punti 54*; Kawasaki Robot Calvisano* punti 51; Rugby Viadana 1970 punti 37; Mogliano Rugby 1969 punti 36; Fiamme Oro Rugby* punti 29; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno** punti 14; Lazio Rugby 1927 punti 5.

*partite da recuperare



• FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons 73-6 (35-6)

Marcatori: p.t. 4’ c.p. Katz (0-3), 7’ c.p. Katz (0-6), 12’ m. Greeff tr. Menniti-Ippolito (6-7), 16’ m. Antl tr. Menniti-Ippolito (14-6), 26’ m. Vian tr. Menniti-Ippolito (21-6), 29’ m. Sironi tr. Menniti-Ippolito (28-6), 36’ m. Sironi tr. Menniti-Ippolito (35-6); s.t. 50’ m. Greeff tr. Menniti-Ippolito (42-6), 55’ m. Barion tr. Menniti-Ippolito (49-6), 63’ m. Ruggeri tr. Menniti-Ippolito (56-6), 66’ m. Uncini (61-6), 69’ m. Cadorini tr. Menniti-Ippolito (68-6), 75’ m. Bordin (73-6)

FEMI-CZ Rovigo: Cozzi (42’ Bordin); Barion, Antl (55’ Moscardi), Uncini, Cioffi; Menniti-Ippolito, Citton (55’ Visentin); Greeff (70’Lubian), Ruggeri, Vian; Ferro (cap.) (48’ Steolo), Sironi; Swanepoel (48’ Brandolini), Momberg (48’ Cadorini), Lugato (48’ Rossi).

all. Casellato

Sitav Rugby Lyons: Biffi (59’ Borzone); Via G., Paz, Forte (53’ Perazzoli), Bruno (cap); Katz, Via A. (59’ Efori); Bottacci, Cissè (47’ Moretto), Bance; Salvetti (55’ Tedeschi), Cemicetti; Salerno, Borghi (47’ Rollero), Acosta (33’ Cafaro).All. Garcia

Arb.Bottino (Roma)

Cartellini: 61’ giallo a Cemicetti (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 9/ 11; Katz (Sitav Rugby Lyons) 2/ 2

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Sitav Rugby Lyons 0

Peroni Player of the Match: Carel Greeff (FEMI-CZ Rovigo)





• S.S. Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano 26-56 (07-28)

Marcatori: p.t. 5’ m. Vunisa tr Hugo (0-7), 13’ m. Van Vuren tr Hugo (0-14), 18’ m. Trulla tr Hugo (0-21), 25’ m. Paparone tr Santarelli (7-21), 40’ m. Leso tr Hugo (7-28) s.t. 45’ m. Van Zyl tr Hugo (7-35), 56’ m. Bossola (12-35), 68’ m. Izekor tr Ragusi (12-42), 73’ m. Gianni tr Montemauri (19-42), 76’ m. Izekor tr Ragusi (19-49), 79’ m. Gianni tr Montemauri (26-49), 80’ m. Vunisa tr Ragusi (26-56)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonavolontà (50’ Bossola); Santarelli, Scardamaglia, Gianni; De Gaspari; Montemauri, Loro (74′ Cristofaro); Asoli; Marucchini (70’ Ulisse), Riccioli; Damiani (70′ Giusti), Cacciagrano (57’ Colangeli), Paparone (60’ Liguori), Ferrara (75′ Gisonni), Di Roberto (70′ Leiger)

all. Pratichetti

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl (65’ Ragusi); Trulla, De Santis, Bronzini, Garrido-Panceyra; Hugo (63’ Consoli), Abanese-Ginammi; Vunisa, Koffi (60’ Maurizi), Martani (58’ Venditti); Izekor, Van Vuren (55’ Zambonin); Leso, Morelli (cap) (46’ Michelini), Gavrilita (47’ Brugnara).

all. Guidi

Arb.: Chirnoaga (Roma)

Cartellini: Al 45’ giallo a De Santis (Kawasaki Robot Calvisano)

Calciatori: Hugo (Kawasaki Robot Calvisano) 5/5, Santarelli (S.S. Lazio Rugby 1927) 1 / 2, Montemauri (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/2, Ragusi (Kawasaki Robot Calvisano) 3/3

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1, Kawasaki Robot Calvisano 5

Peroni Player of the Match: Alessandro Izekor (Kawasaki Robot Calvisano)





• Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca 12-36 (0-24)

Marcatori: pt. 11′ m. Lyle tr. Lyle (0-7), 16′ m. Carnio tr.Lyle (0 -14), 20′ cp. Lyle (0-17), 24′ m. Carnio tr.Lyle (0-24); st. 46′ m. Drago tr. Ormson (7-24); 60′ m. Tebaldi tr. Lyle (7-31); 65′ m. Drago (12-31); 73′ m. Capraro (12-36)

Mogliano Rugby 1969: Guarducci (65′ Stella); D’Anna, Drago, Cerioni (74′ Pratichetti), Dal Zilio; Ormson, Garbisi (62′ Fabi); Derbyshire (74′ Zago), Corazzi (Cap.), Finotto; Lamanna, Sutto (62′ Bocchi); Ceccato N., Bonanni (74′ Pagotto), Ceccato A (62′ Michelini)

all.:Costanzo

Argos Petrarca: Lyle (67′ Ferrarin); Fadalti (21′-31’Pavesi), Colitti, Broggin, Scagnolari (59′ capraro); Faiva, Tebaldi (v.Cap.)( 62′ Panunzi); Trotta (Cap.), Catelan, Galetto; Beccaris (67′ Michieletto), Bonfiglio (62′ Cannone); Mancini Parri (67′ Pavesi), Carnio (62′ Cugini), Borean (41′ st, braggè)

all: Marcato

Arb. Vedovelli (Sondrio)

Cartellini: Al18′ giallo a Mancini Parri (Argos Petrarca)

Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 1/2; Lyle (Argos Petrarca) 5/5, Fadalti (Argos Petrarca Padova) 0/1

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 0; Argos Petrarca 5

Peroni Player of the match: Vittorio Carnio (Argos Petrarca)



• Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 19 – 15 (9-3)

Marcatori: p.t. 10’ c.p. Farolini (3-0), 19’ c.p. Di Marco (3-3), 25’ c.p. Farolini (6-3), 36’ c.p. Farolini (9-3), s.t. 47’ m. Majstorovic tr. Farolini (16-3), 64’ m. Cornelli tr. Azzolini (16-10), 68’ c.p. Farolini (19-10), 69’ m. Fusari (19-15).

Valorugby Emilia: Farolini; Leaupepe (68’ Rodriguez) , Majstorovic, Bertaccini, Paletta; Newton, Fusco (61’ Chillon); Amenta(c) (63’ Rimpelli), Conforti, Favaro; Dell’Acqua, Gerosa (52’ Gerosa); Chistolini (71’ Sanavia), Gatti (49’ Luus), Randisi.

all. Manghi

Fiamme Oro Rugby: Azzolini; Lai, Fusari, Forcucci, Mba (68’ Fusco); Di Marco (53’ Spinelli), Marinaro; Caffini, Cristiano (c) (59’ Cornelli), Chianucci (49’ D’Onofrio); Stoian, Fragnito (77’ Angelone); Vannozzi (76’ Tenga), Moriconi (49’ Kudi), Zago (76’ Mariottini).

all. Green

Arb.: Gnecchi (Brescia)

Cartellini: al 39’ giallo a Leaupepe (Valorugby Emilia), al 63’ giallo a Randisi (Valorugby Emilia).

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 5/6; Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 1/1, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 1/2

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 , Fiamme Oro Rugby 1

Player of the Match: Majstorovic Denis (Valorugby Emilia)



• Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 27-26 (19-16)

Marcatori: p.t. 6’ m. Chibalie tr. Kearns (0-7), 13’ drop. Kearns (0-10), 24’ cp. Kearns (0-13), 30’ m. Ciofani (5-13), 35’ cp. Kearns (5-16), 37’ m. Wagenpfeil tr. Ceballos (12-16), 42’ m. Ciofani tr. Ceballos (19-16) s.t. 44’ m. Gesi tr. Kearns (19-23), 50’ cp. Kearns (19-26), 70’ m. Leonardi (24-26), 80’ cp. Ceballos (27-26)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Manganiello; Ceballos; Pavan (69’ Leonardi); Ciofani; Ferrarini (58’ May); Jelic (58’ Gregorio); Casado Sandri; Denti And. (Cap.) (63’ Boschetti); Wagenpfeil; Grassi (51’ Cosi); Schinchirimini; Novindi (51’ Denti Ant.); Ribaldi (63’ Silvestri); Schiavon (59’ Sassi).

all. Fernandez

HBS Colorno: Van Tonder; Canni; Massari; Chibalie; Gesi; Kearns; Pasini; Sapuppo; Cicchinelli; Sarto (Cap.); Chiappini (74’ Zecchini); Parolo (43’ Mozzato) ; Sito Alvarado; Buondonno (61’ Goegan); Singh (57’ Gemma).

all. Prestera

arb.: Clara Munarini (Parma)

Cartellini: al 79’ giallo a Sarto (HBS Colorno).

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 3/6; Kearns (HBS Colorno) 6/7 Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5; HBS Colorno 1 Peroni Player of the match: Alessandro Ciofani (Rugby Viadana 1970)